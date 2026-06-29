Mundo
Tensão na África do Sul. Novos protestos anti-imigração anunciados
Nesta altura, cerca de um terço da população ativa está desempregada, uma das maiores taxas de desemprego a nível global. A fraca prestação de serviços públicos é associada à perda da maioria parlamentar do ANC (Congresso Nacional Africano) nas eleições de 2024.
A desigualdade mantém-se entre as mais elevadas do mundo.
Em diferentes contextos sociais e políticos, o debate em torno da imigração cruza-se com referências à xenofobia.