Tensão na África do Sul. Novos protestos anti-imigração anunciados

Historicamente, o regime do apartheid recorreu a mão de obra migrante de vários países africanos para manter salários baixos nas minas de ouro e enfraquecer os sindicatos. Do regime de segregação racial permanece uma marca significativa na memória coletiva.



Nesta altura, cerca de um terço da população ativa está desempregada, uma das maiores taxas de desemprego a nível global. A fraca prestação de serviços públicos é associada à perda da maioria parlamentar do ANC (Congresso Nacional Africano) nas eleições de 2024.



A desigualdade mantém-se entre as mais elevadas do mundo.



Em diferentes contextos sociais e políticos, o debate em torno da imigração cruza-se com referências à xenofobia.