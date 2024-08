Maria Corina Machado teve uma reunião por videoconferência com Rodrigo Chaves e com Edmundo Gonzalez, o candidato venezuelano que reclama a vitória nas eleições presidenciais do passado dia 28 de julho.



Maria Corina diz que a repressão no país tem sido brutal, denuncia alegados casos de homicídio cometidos por polícias e militares e detenções arbitrárias.



A líder da oposição manifesta-se disponível para negociar com o regime uma transição de poder.