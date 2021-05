Tensão no canal da Mancha. Protesto contra incumprimento britânico

É uma forma de protesto contra o incumprimento britânico das regras de pesca acordadas com a União Europeia.



França enviou já dois navios patrulha para o local onde estão também dois navios de guerra britânicos, isto para prevenir qualquer conflito entre os pescadores franceses e britânicos.



Está tensão entre homens do mar segue-se a dias de tensão diplomática entre responsáveis políticos dos dois países. A ministra francesa da energia chegou a admitir esta semana a redução de envio de electricidade para Inglaterra.



Jersey é a maior das ilhas do Canal da Mancha e uma dependência autónoma da coroa britânica perto da costa do norte de França.