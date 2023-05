Tensão no Paquistão. Mil detidos em protesto a favor de Khan

O Governo paquistanês aprovou, esta quarta-feira, o envio de militares para a região do Punjab para conter as manifestações a favor do antigo primeiro-ministro, Imran Khan. Khan foi detido na terça-feira no Tribunal de Islamabad quando se apresentou para ser julgado, num dos vários processos de corrupção em que está acusado.