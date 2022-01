Tensão Rússia-Ucrânia. Moscovo fala em "histeria coletiva" de EUA e NATO

A Rússia considerou uma histeria as movimentações do Ocidente em defesa da Ucrânia. O correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Muravitch, está a acompanhar a crise ucraniana na perspetiva russa.