Tentativas de suicídio entre crianças duplicam até junho em Macau

Entre janeiro e junho houve pelo menos 101 tentativas de suicídio, incluindo 14 crianças dos 5 aos 14 anos, noticiou na quinta-feira à noite a televisão pública de língua portuguesa TDM -- Teledifusão de Macau.

De acordo com dados do gabinete do secretário para a Segurança de Macau, o maior número de tentativas de suicídio (30) aconteceu na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, enquanto dois terços (67) foram levadas a cabo por mulheres.

Apesar disso, os números divulgados pelo gabinete de Wong Sio Chak revelam uma diminuição, uma vez que, na primeira metade de 2024 tinham sido registadas 125 tentativas de suicídio.

Durante todo o ano passado houve 249 tentativas de suicídio na região semiautónoma chinesa, menos oito do que em 2023.

Na primeira metade do ano passado, os Serviços de Saúde de Macau (SSM) registaram 44 mortes por suicídio, menos três do que no mesmo período de 2023, incluindo um jovem de 12 anos.

Na altura, os SSM disseram que "as possíveis causas do suicídio são principalmente resultantes de doenças mentais e de problemas relacionados com o jogo ou finanças".

A chefe de Divisão de Prevenção e Tratamento do Jogo Problemático do Instituto de Ação Social (IAS) recordou hoje aos jornalistas que está quase a terminar um inquérito sobre a participação dos jovens em jogos de fortuna ou azar.

A organização social Sheng Kung Hui lançou em junho um inquérito entre jovens com idades entre 13 e 35 anos, que está a decorrer até 17 de outubro, disse Bonnie Wu I Mui.

À margem de um fórum académico sobre o vício do jogo, a dirigente admitiu que o IAS não tem "o número exato de suicídios relacionados com o jogo compulsivo" e encaminhou a pergunta para os Serviços de Saúde (SSM).

Mas ainda de acordo com a TDM, desde que saíram, no final de maio, os dados sobre suicídios entre janeiro e março, os SSM não voltaram a divulgar esta estatística, habitualmente publicada de forma trimestral.

No mais recente balanço, Macau registou 18 mortes por suicídio, menos quatro do que nos primeiros três meses de 2024.

De acordo com uma contagem feita pela TDM, com base em mensagens enviadas à imprensa pela Polícia Judiciária da região, houve pelo menos 60 mortes que podem ser atribuídas a suicídio até ao início de outubro.