Terceira noite consecutiva de cerco de drones ucranianos em Moscovo

A Rosaviatsiya, a agência reguladora de transporte aéreo, informou que os voos nos aeroportos Sheremetyevo, Domodedovo e Zhukovsky, em Moscovo, foram suspensos ou restringidos.

Kiev acusa Moscovo de ataque com mais de 100 drones durante a noite

A Rússia lançou também 396 ataques contra 15 assentamentos na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, matando uma pessoa e ferindo outras três, disse o governador Ivan Fedorov na terça-feira.

“Imaginem quantas forças russas estão lá. Mas, ao mesmo tempo, não alcançaram o resultado planeado”, disse ainda, acrescentando que os soldados russos superavam os ucranianos de oito para um.





c/ agências

Moscovo viveu mais um cerco deucranianos na noite passada, de acordo com as autoridades russas.Foram ainda avistados váriose direção à zona industrial de Budyonnovsk, na região russa de Stavropol, confirmou o governador local Vladimir Vladimirov.A Ucrânia tem afirmado que os ataques comem território russo, nos últimos meses, visam atingir instalações militares e industriais prejudicar a economia de guerra da Rússia e estender o conflito para o interior do país que o iniciou. E segundo o próprio presidente ucraniano afirmou, na terça-feira, os ataques de longo alcance da Ucrânia reduziram a capacidade de refinar petróleo da Rússia em 20 por cento.Na mesma noite em que Kiev lançou novamentesob a capital russa, a Força Aérea da Ucrânia também registou um ataque com 126 dispositivos aéreos.As infraestruturas no centro de Chernihiv, no norte do país, eram um dos alvos. E na região de Odessa, no sul, foram atingidas centrais de energia e infraestruturas do setor dos transportes.Segundo Volodymyr Zelensky, os soldados russos conquistaram uma posição na cidade estratégica de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. No discurso diário, divulgado nas redes sociais,