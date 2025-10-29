Mundo
Guerra na Ucrânia
Terceira noite consecutiva de cerco de drones ucranianos em Moscovo
Kiev enviou drones em direção a Moscovo pela terceira noite consecutiva, interrompendo o tráfego aéreo e obrigando a capital russa a encerrar aeroportos. Mas do lado ucraniano a Força Aérea também acusou as forças russas de um ataque com mais de 120 aparelhos aéreos não tripulados durante a noite de terça-feira, que atingiram infraestruturas nas cidades de Chernihiv e de Odessa.
Moscovo viveu mais um cerco de drones ucranianos na noite passada, de acordo com as autoridades russas. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, em comunicado, que foram destruídos 57 dispositivos ucranianos em três horas, na terça-feira – quatro na região da capital do país e oito em regiões vizinhas. Um dos drones acabou por cair, mas não há danos a registar.A Rosaviatsiya, a agência reguladora de transporte aéreo, informou que os voos nos aeroportos Sheremetyevo, Domodedovo e Zhukovsky, em Moscovo, foram suspensos ou restringidos.
Foram ainda avistados vários drones e direção à zona industrial de Budyonnovsk, na região russa de Stavropol, confirmou o governador local Vladimir Vladimirov. Estes dispostitos ucranianos teriam como alvo uma fábrica de produtos petroquímicos e plásticos.
Já nas duas noites anteriores as autoridades russas indicaram que tinham sido intercetados 35 drones ucranianos.
A Ucrânia tem afirmado que os ataques com drones em território russo, nos últimos meses, visam atingir instalações militares e industriais prejudicar a economia de guerra da Rússia e estender o conflito para o interior do país que o iniciou. E segundo o próprio presidente ucraniano afirmou, na terça-feira, os ataques de longo alcance da Ucrânia reduziram a capacidade de refinar petróleo da Rússia em 20 por cento.Kiev acusa Moscovo de ataque com mais de 100 drones durante a noite
Na mesma noite em que Kiev lançou novamente drones sob a capital russa, a Força Aérea da Ucrânia também registou um ataque com 126 dispositivos aéreos. Oitenta desses eram drones Shahed, de fabrico iraniano. Noventa e três foram neutralizados pelas defesas ucranianas e os restantes acabaram por cair em locais não especificados pelas autoridades.
As infraestruturas no centro de Chernihiv, no norte do país, eram um dos alvos. E na região de Odessa, no sul, foram atingidas centrais de energia e infraestruturas do setor dos transportes. Ataques que provocaram cortes de energia em algumas zonas.A Rússia lançou também 396 ataques contra 15 assentamentos na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, matando uma pessoa e ferindo outras três, disse o governador Ivan Fedorov na terça-feira.
Segundo Volodymyr Zelensky, os soldados russos conquistaram uma posição na cidade estratégica de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. No discurso diário, divulgado nas redes sociais, o presidente ucraniano afirmou que a Rússia mobilizou um grande número de tropas para conquistar a cidade, essencial nas linhas defensivas de Kiev em Donetsk.
“Imaginem quantas forças russas estão lá. Mas, ao mesmo tempo, não alcançaram o resultado planeado”, disse ainda, acrescentando que os soldados russos superavam os ucranianos de oito para um.
c/ agências