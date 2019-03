Partilhar o artigo Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça Imprimir o artigo Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça Enviar por email o artigo Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça Aumentar a fonte do artigo Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça Diminuir a fonte do artigo Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça Ouvir o artigo Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça

Tópicos:

Folha, Guilherme Taucci Monteiro, Raul,