Teresa Kerry, entre o sonho e a tragédia

, procurando a verdadeira história da sua infância e adolescência na África Austral e tentando desfazer alguns mitos criados em volta dessas raízes.Entre eles, o de que Teresa era uma aluna brilhante (o que as suas fichas escolares não provam), que se licenciou na África do Sul e doutorou na Suíça (o que não é verdade, porque apenas fez, nos dois países, bacharelatos em áreas diferentes) ou que a sua família teve de fugir de Moçambique após a independência, por o pai ter colaborado com o regime colonial (o que também não corresponde à realidade pois José Simões Ferreira pelas suas ideias e pela sua prática estava mais próximo da oposição do que do então regime de Lisboa.

Teresa à direita, em baixo, com o pai, José Simões Ferreira, radiologista chefe no Hospital de Lourenço Marques, a mãe, Balú, e a irmã Margarida, à esquerda (DR).



Em declarações a António Mateus, o arquiteto Pancho Guedes (amigo próximo da família Simões Ferreira, entretanto falecido) testemunhou o carácter humanista do pai de Teresa."Para Simões Ferreira os doentes não tinham raça nem carteira, apenas necessidades de tempo, atenção e cuidados nele sempre disponíveis", assegurou. "Tinha uma casa de férias no Bilene, onde todos os sábados e domingos de manhã dava consultas de graça a quem aparecia. Oferecia medicamentos. Usava o seu carro para ir buscar pacientes".Depois de a família celebrar a independência de Moçambique, Simões Ferreira acabou por abandonar o país quando elementos afetos à Frelimo ocuparam a clínica onde trabalhava e esta acabou por ser nacionalizada.Depois de ter completado o liceu num colégio interno da África do Sul (Maris Stella), Teresa conheceu, na Suíça, o milionário John Heinz (herdeiro do império Heinz). Os dois casaram-se em 1966 e tiveram três filhos antes do entretanto eleito senador pela Pensilvânia morrer em 1991 num desastre de aviação.

Casamento de Teresa, em 1966, com o milionário John Heinz (DR).

, senador democrata pelo Massachusetts, como ela um ambientalista.Os dois casar-se-iam (até hoje) a 26 de maio de 1995.