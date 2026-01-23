Terminou em Abu Dhabi o primeiro dia de conversações entre ucranianos, russos e americanos

As primeiras negociações em Abu Dhabi entre negociadores russos, ucranianos e americanos terminaram há pouco, devendo as reuniões ser retomadas este sábado.



Com o controlo sobre os territórios no leste ucraniano em cima da mesa, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos estão em negociações trilaterais em Abu Dhabi. O encontro foi confirmado após conversas no Kremlin entre o presidente russo, Vladimir Putin, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. São as primeiras diretas entre Moscovo e Kiev sobre o plano proposto pelos Estados Unidos para acabar com quatro anos de guerra na Ucrânia.









In Abu Dhabi, together with Kyrylo Budanov, @arakhamia_david , and @SergiyKyslytsya, we took part in a trilateral meeting involving the Ukrainian, American, and Russian sides. We appreciate the U.S. mediation.



On the U.S. side, the consultations included Special Envoy… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 23, 2026



Oumerov confirmou que a agenda prevê "outras reuniões para amanhã".



Um dos pontos de bloqueio de um possível acordo entre Moscovo e Kiev é o destino dos territórios do leste da Ucrânia, com a Rússia a exigir que a Ucrânia retire as suas forças de 30 por cento da região de Donetsk que ainda controla. Na rede social X, o negociador-chefe ucraniano, Roustem Oumerov, explicou que a reunião "tratou dos parâmetros para pôr fim à guerra levada a cabo pela Rússia e do próximo passo lógico no processo de negociação com vista a alcançar uma paz digna e duradoura".Oumerov confirmou que a agenda prevê "outras reuniões para amanhã".Um dos pontos de bloqueio de um possível acordo entre Moscovo e Kiev é o destino dos territórios do leste da Ucrânia, com a Rússia a exigir que a Ucrânia retire as suas forças de 30 por cento da região de Donetsk que ainda controla.





O próprio presidente ucraniano apontou que a disputa territorial é uma questão central para estas negociações, que devarão terminar amanhã.



"O mais importante é que a Rússia deve estar pronta para acabar com esta guerra, que ela própria iniciou", disse Zelensky numa declaração no Telegram, explicando estar em contacto regular com a delegação ucraniana.





Volodimir Zelensky admite contudo que é cedo para tirar conclusões destas rondas: "Vamos ver como decorre a conversa amanhã e qual será o resultado".







A equipa russa é liderada pelo general Igor Kostyukov, um alto funcionário do Estado-Maior. A Ucrânia está representada pelo secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, pelo chefe de gabinete Kyrylo Budanov e pelo vice-chefe de gabinete Serhiy Kyslytsia. Integra ainda a comitiva o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Andriy Gnatov.







c/ agências

"As negociações estão concluídas por hoje", indicou a presidência ucraniana numa mensagem aos jornalistas, sem fornecer detalhes sobre o resultado dos encontros.