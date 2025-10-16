Mundo
Terra, mar, ar e espaço. União Europeia prepara projetos de defesa até 2030
O Conselho Europeu pediu e a comissão apresentou esta quinta-feira os primeiros passos para um roteiro de prontidão para a defesa até 2030.
Para já foram identificados quatro projetos chave que devem ser aprovados pelos chefes de Estado e de Governo já na cimeira da próxima semana.
Estes projetos têm como objetivo acelerar os investimentos neste setor.
A Ucrânia permanece como um parceiro fundamental nesta iniciativa de defesa europeia.
Compete agora ao Conselho Europeu tomar a decisão e, se o cenário de ameaças se alterar, a comissão poderá acrescentar novos projetos emblemáticos na defesa da União Europeia.
