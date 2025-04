Terramoto de magnitude 6.2 abala edifícios em Istambul

(em atualização)







As autoridades turcas adiantam que foram sentidas várias réplicas numa questão de minutos, todos ao longo da costa do mar de Mármara e perto de Istambul.



O tremor com maior magnitude chegou aos 6.2 na escala de Richter. O epicentro do sismo foi localizado no mar de Mármara (mar interior e que separa o mar Negro do mar Egeu), em frente a Istambul, ocorreu a uma profundidade de 10 km.





Istambul é a maior cidade da Turquia e tem uma população de 16 milhões de habitantes.





Não há notícia de vítimas ou de danos. Na rede social x estão a ser partilhadas imagens do momento do sismo.

6.2 büyüklüğünde deprem oldu pic.twitter.com/LhCrkq19UK — Ömer Ali Aydın (@omeraliaydin0) April 23, 2025

A correspondente da BBC em Istambul conta que os prédios foram sacudidos, muitas pessoas estão nas ruas mantendo-se afastadas dos prédios.





Esta jornalista diz que “já senti sismos no meu prédio, mas em seis anos a morar em Istambul, nunca senti um tão forte como este”.





As imagens que estão a ser partilhadas mostram ruas de Istambul com muitas pessoas a correrem à procura de segurança.



🇹🇷 TURQUIE : Un tremblement de terre de magnitude 6.2 vient de secouer #Istanbul. (@QUSAY_NOOR_) pic.twitter.com/99KzetS66A — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 23, 2025 O ministro turco do Interior afirma que o sismo de 6.2 foi sentido não apenas em Istambul, mas também nas províncias vizinhas.

Morar na Turquia significa conviver com o risco de terramotos. Mas os tremores de terra desta quarta-feira provocaram o medo. Isto porque ainda estão frescas as memórias dos dois terramotos devastadores no sul da Turquia em 2023.