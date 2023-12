Terramoto de magnitude 6,2 faz mais de uma centena de mortos na China

Pelo menos 118 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no terramoto de magnitude 6,2 ocorrido na noite de segunda-feira na província de Gansu, na região montanhosa do planalto Qinghai-Tibetano.

O terramoto ocorreu às 23h59 de segunda-feira (15h59, em Lisboa) e teve o seu epicentro na fronteira entre as províncias de Gansu e Qinghai, a uma profundidade de dez quilómetros, segundo o Centro da Rede Sismológica da China.De acordo com as autoridades, do total de vítimas, 105 eram da região de Gansu e 13 da província de Qinghai. Pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas.Desse montante, 150 milhões de yuans (19,2 milhões de euros) vão ser utilizados para ajudar a província de Gansu, a mais atingida pelo terramoto, enquanto os outros 50 milhões de yuans (6,4 milhões de euros) vão para a vizinha província de Qinghai, informaram o ministério da Gestão de Emergências e o ministério das Finanças.

Corrida contra o tempo

Cerca de 2.200 funcionários do corpo de bombeiros da província de Gansu e 900 da brigada florestal, bem como 260 profissionais de resgate de emergência, foram enviados para a zona mais afetada, informou a agência de notícias Xinhua, acrescentando que centenas de militares e políticas também foram enviados para os locais.As operações são, por isso, uma luta contra o tempo para resgatar os sobreviventes, que enfrentam um risco maior devido às condições climáticas adversas.

Normalmente, as 72 horas após um terramoto são consideradas cruciais para o resgate dos sobreviventes, mas esse espaço de tempo, neste caso, é encurtado devido às temperaturas negativas.

O terremoto também provocou cortes no fornecimento de água e eletricidade, bem como a rede móvel em algumas áreas, dificultando os esforços de resgate.O terramoto mais mortífero da China nos últimos anos foi um de magnitude 7,9, ocorrido em 2008, que matou quase 90.000 pessoas em Sichuan. O tremor devastou cidades, escolas e comunidades rurais nos arredores de Chengdu, levando a um esforço de reconstrução com materiais mais resistentes que durou anos.

c/ agências