Terramoto de magnitude 7,1 registado ao largo de Tonga com alerta de tsunami

"Ondas perigosas de tsunami causadas por este terramoto são possíveis num raio de 300 quilómetros ao longo da costa de Tonga", indicou o sistema de alerta de tsunami norte-americano.

Segundo o organismo, o terramoto ocorreu cerca de 100 quilómetros a nordeste da ilha principal nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, horário local, e a uma profundidade de 10 quilómetros abaixo do fundo do mar.

Não havia relatos de danos imediatamente disponíveis.

Tonga é um país da Polinésia formado por 171 ilhas com uma população de cerca de 106.000 pessoas, a maioria das quais vive na ilha principal de Tongatapu.

O arquipélago localiza-se a mais de 3.500 quilómetros da costa leste da Austrália.

Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas mais ativas sismicamente do planeta, onde tremores de intensidade variável ocorrem diariamente.

A chamada Bacia de North Lau, localizada entre Fiji, Samoa e Tonga, contém dezenas de crateras ativas localizadas entre 1.000 e 1.500 metros de profundidade.

Pelo menos 189 pessoas morreram em Tonga e Samoa no tsunami causado por dois terramotos simultâneos de magnitude 8 e 8,1 em setembro de 2009.

Em janeiro de 2022, Tonga foi devastada por um tsunami desencadeado por uma violenta erupção de um vulcão submarino, com pelo menos três mortos. O país ficou sem comunicações por vários dias e mais de 80% da sua população foi afetada.