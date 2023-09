Terramoto em Marrocos sentido em Portugal e em Espanha

Aconteceu pouco depois das 23 horas e foi sentido em várias zonas de Portugal e Espanha.

O terramoto aconteceu a uma profundidade de 10 quilómetros.





De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o abalo ocorreu às 23:11 (mesma hora de Lisboa), e teve o seu epicentro na aldeia de Adassil, localizada a sudoeste de Marraquexe.



O terramoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros, de acordo com a mesma fonte.



A agência de notícias Efe adiantou que de momento não há registo de vítimas ou danos materiais.



De acordo com relatos nas redes sociais, o sismo foi sentido em países como Portugal, Espanha, Mali ou Argélia.