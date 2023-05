"Terramoto político". Regime militar da Tailândia sofre golpe esmagador nas eleições

O partido reformista Move Forward venceu as eleições gerais da Tailândia, que decorreram este domingo, representando um duro golpe para os militares, no poder há quase uma década. Apesar da clara vitória da oposição no voto popular, ainda não é claro quem assumirá o poder no país, já que os militares poderão impedir um Governo de coligação através do voto dos senadores.