"Terrorista". Ataque a base militar na Rússia faz 11 mortos

Uma base militar da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, foi alvo de um ataque. Morreram onze soldados. O Ministério russo da Defesa fala em ataque terrorista. Nas regiões anexadas por Moscovo, os combates intensificaram-se, com as tropas ucranianas a lutarem por esses territórios.