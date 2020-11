Tese da origem externa do vírus. China tenta afastar responsabilidades pela pandemia

Em dezembro de 2019, corria o mundo a notícia de que uma misteriosa e preocupante pneumonia viral tinha sido identificada na cidade chinesa de Wuhan. Em poucos dias, o surto que teve origem nesta cidade difundiu-se a todo o país e, mais tarde, além-fronteiras.A misteriosa doença viria a ser confirmada como um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19 e que infetou até agora mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo e matou perto de 1,5 milhões.Quase um ano depois de ter sido detetado o primeiro caso, a China tem vindo a intensificar uma campanha que coloca em causa a origem da pandemia.Na passada quarta-feira, a página oficial do jornal chinês Diário do Povo no Facebook fez uma publicação onde declara que “ todas as evidências disponíveis sugerem que o coronavírus não surgiu na cidade chinesa de Wuhan ”., lê-se ainda na página do jornal, que cita Zeng Guang, antigo epidemiologista chefe do Centro Chinês para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).Questionado sobre esta possibilidade, um porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros defendeu igualmente que é importante distinguir entre onde a Covid-19 foi detetada pela primeira vez e quando o vírus cruzou a barreira de espécies e passou dos animais para humanos. “”, defendeu Zhao Lijian numa conferência de imprensa. “A monitorização da origem é um processo contínuo que pode envolver vários países e regiões”, acrescentou o porta-voz.Entretanto, apesar de ainda não ter sido revisto, cientistas chineses submeteram um artigo para publicação na revista científicaonde alegam que “Wuhan não é o local onde ocorreu pela primeira vez a transmissão do SARS-CoV-2 entre humanos”, sugerindo, por sua vez, que o primeiro caso poderá ter sido no subcontinente indiano.

Cientistas descredibilizam alegações chinesas

As alegações de que a Covid-19 teve origem fora das fronteiras chinesas têm pouco crédito para os cientistas do mundo ocidental. Na sexta-feira,“É claro, de uma perspetiva de saúde pública, que as investigações começam onde surgiram os primeiros casos em humanos”, explicou Mike Ryan durante uma conferência virtual.O jornal chinês Diário do Povo utiliza ainda o argumento baseado em relatórios que afirmam queobtidas num teste de rastreio ao cancro do pulmão realizado entre setembro de 2019 e março deste ano.O virologista britânico Jonathan Stoye considera que estes relatórios são “fracos”. Em declarações ao jornal The Guardian , Stoye esclarece que “”, ou seja, segundo o epidemiologista, os anticorpos podem ter sido desencadeados por indivíduos infetados com outros coronavírus, e não por aquele responsável pela doença Covid-19.acrescenta Stoye. “Portanto, é mais provável que o vírus se tenha originado na China”, concluiu.

Coronavírus detetado em alimentos congelados

Segundo o, o atual epidemiologista chefe do Centro Chinês para o CDC também defende a tese de que a pandemia teve origem fora da China, dando a possibilidade de ter chegado ao país através de embalagens de marisco e carne congeladas importadas.

Só este domingo, a cidade de Wuhan confirmou que três lotes de alimentos congelados testaram positivo para a Covid-19, dois deles importados do Brasil. Esta é já terceira vez este mês que é detetado o novo coronavírus em embalagens com carne congelada importada do Brasil para Wuhan.

, uma vez que está confirmado atualmente que a doença Covid-19 se transmite maioritariamente através de gotículas respiratórias.Andrew Pekosz, da Universidade Johns Hopkins, explicou à Associated Press que um teste positivo para a Covid-19 “não indica que o vírus é infecioso, mas apenas que esteve presente naquela superfície”., concluiu Pekosz.Andrew Small, estudante universitário chinês, refere aque Pequim está a tentar, com tudo isto, proteger a sua reputação à medida que o número de vítimas aumenta. “”, afirma Small, que considera que pode mesmo ser mais difícil para a China combater a responsabilidade pela pandemia do que a própria doença.Para o estudante universitário, os altos representantes chineses não têm qualquer dúvida sobre a origem do novo coronavírus e o esforço em defender uma narrativa que nega essa mesma origem não passa de uma campanha de propaganda. Defende ainda que as dúvidas levantadas pela China seriam mais plausíveis se se apoiassem numa investigação independente sobre a doença, mas as autoridades chinesas não têm cooperado.Os investigadores da OMS que visitaram Wuhan no início deste ano não conseguiram visitar o mercado de alimentados relacionado com o surto inicial. Apesar de ainda não existir uma data confirmada, uma nova equipa deverá ser enviada para a China em breve para dar continuidade ao trabalho inicial sobre a origem da Covid-19.