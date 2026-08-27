Tesouro de Villena. Três mil anos de história roubados em quatro minutos

Tinha sobrevivido a impérios, guerras e a quase três milénios. Mas bastaram quatro minutos para que um dos mais importantes tesouros da Idade do Bronze na Europa fosse colocado em risco.





'Tesouro de Villena', uma coleção de peças de ouro, prata e ferro com cerca de 3.000 anos, foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira, em Espanha. , foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira, em Espanha.





O alarme do museu, na cidade de Villena, na província de Alicante, disparou por volta das 5h20. Às 5h24, os assaltantes já tinham desaparecido. Quatro minutos. Foi tempo suficiente para entrar no edifício, chegar ao tesouro e fugir. À Agência France Presse, um porta-voz da autarquia descreveu a operação como “ultrarrápida e ultraprofissional”.



O próprio museu classifica o conjunto como "um dos mais importantes tesouros de ouro da Idade do Bronze", colocando-o ao lado dos tesouros encontrados nas tumbas reais de Micenas, na Grécia.





Há ainda outro pormenor sob investigação. Pouco antes de ter soado o alarme do museu, outro sistema de alarme disparou num complexo desportivo da cidade, o que leva a crer que poderá ter sido provocado deliberadamente para criar uma distração.





Mais de mil peças roubadas avaliadas em mais de 181 milhões de euros





No último ano, pelo menos nove grandes roubos foram documentados em vários museus e instituições culturais da Europa, nos Estados Unidos e no Brasil.





Numa análise ao relatório tornado público esta semana pela Interpol, envolveram mais de 1.073 peças e destas, pelo menos 12 foram entretanto recuperadas.



O valor financeiro conhecido ultrapassa os 181 milhões de euros, embora, é de realçar que, este número seja apenas uma estimativa.

De entre os roubos que viraram notícia em todo o mundo, o mais valioso aconteceu no ano passado, no Museu Louvre, em Paris.





A 19 de outubro os assaltantes entraram em plena luz do dia, ameaçaram funcionários e visitantes e partiram vitrinas na Galeria de Apolo.





Mais recentemente, em Itália, quatro obras raras do pintor renascentista Antonello da Messina foram roubadas do museu na Sicília, no feriado nacional de Ferragosto, celebrado a 15 de agosto na Itália.





A lista dos roubos inclui ainda 27 peças de joalharia Lalique, avaliadas em cerca de 4,5 milhões de euros, roubadas em França em julho; 13 peças de ouro da Idade do Bronze retiradas do museu St Fagans, no País de Gales; e o torque de ouro de Vix, com cerca de 2.500 anos, levado de outro museu francês. No caso de St Fagans, a polícia confirmou que foram roubados quatro braceletes, cinco objetos de ouro, três peças de outro conjunto e uma lunula.

No continente americano, nos Estados Unidos, o roubo do Museu de Oakland teve uma dimensão diferente: mais de mil objetos desapareceram de uma instalação de armazenamento.





Entre eles estavam joias, cestos indígenas e artefactos históricos. As autoridades classificaram inicialmente o crime como uma ação de oportunidade e ainda não divulgaram um valor total para o espólio.

Mais do que os milhões, a Europol está preocupada com o método que acontecem os roubos.





Num relatório divulgado esta semana, a agência alerta para a passagem de roubos tradicionalmente discretos para operações com "martelos, machados, pés de cabra e, em alguns casos, explosivos".





Os grupos podem ser formados especificamente para cada assalto e alguns suspeitos podem ter sido recrutados através das redes sociais, num modelo descrito como “crime-as-a-service”, em português, crime de serviço.

A Interpol mantém atualmente na base de dados internacional quase 57 mil objetos de arte roubados ou desaparecidos.





(com agências)

Mas há um detalhe que deixa a nu algumas fragilidades ao nível da segurança e vigilância: a rapidez do roubo.Ao cehagr ao museu, a polícia iniciou, de imediato, um inventário para determinar quais peças que desapareceram., na maioria são em ouro. Entre elas encontram-se cerca deMas há uma razão para estas peças serem consideradas muito mais do que ouro antigo.As peças terão sido produzidas por volta de 1.000 a.C., numa época em que a Península Ibérica estava muito longe de conhecer as sociedades e fronteiras que hoje definem a Europa.. Só foi, pelo arqueólogo José María Soler e pela sua equipa, dentro de um recipiente, escondido no leito seco de uma ravina da região de Villena.A autarquia garante quee que, até ao momento, não foi identificada qualquer falha nos equipamentos., avaliadas em cerca de 88 milhões de euros. Uma coroa foi abandonada durante a fuga, mas “oito peças continuam desaparecidas”, segundo avançou a Interpol.O roubo terá atingido entre, segundo uma estimativa do especialista Alberto Fiz. Duas pinturas foram posteriormente abandonadas pelos assaltantes, mas as restantes continuam desaparecidas.De novo em França, mas em setembo do ano passado,, em Limoges, em setembro do ano passado, estavam avaliadas em 9,5 milhões de euros.Meses depois, de novo em. As três foram recuperadas em agosto