Teste de sangue pode revolucionar diagnóstico da doença de Alzheimer

Guardian, os investigadores avaliaram um teste sanguíneo comercial, que já se encontra no mercado, que pode ser tão bom, ou mesmo ultrapassar, as punções lombares e os exames dispendiosos na deteção de sinais de Alzheimer no cérebro. Segundo o jornal britânicoos investigadores avaliaram um teste sanguíneo comercial, que já se encontra no mercado, que pode ser tão bom, ou mesmo ultrapassar, as punções lombares e os exames dispendiosos na deteção de sinais de Alzheimer no cérebro.

Na revista Jama Neurology , Ashton e os colegas explicaram que a proteína p-tau217 é um biomarcador bem conhecido para as alterações no cérebro associadas à doença de Alzheimer.

Estudos recentes tornaram a possibilidade de efetuar análises ao sangue fiáveis para detetar a demência mais próxima de se tornar realidade.Nicholas Ashton, primeiro autor do estudo da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, afirmou que os resultados têm implicações importantes, uma vez que a investigação demonstrou que os medicamentos donanemab e lecanemab podem retardar o declínio cognitivo nos doentes de Alzheimer."Para receber [os novos medicamentos], é preciso provar que se tem amiloide no cérebro", afirmou. "".No entanto, Ashton acrescentou que os testes podem ser úteis mesmo que esses medicamentos não estejam disponíveis - como é o caso no Reino Unido."Pode dizer-se que não se trata da doença de Alzheimer e que pode ser outro tipo de demência", o que ajudaria a orientar a rotina de gestão e tratamento do doente.Trabalhos anteriores demonstraram que a proteína pode ser usada para diferenciar o Alzheimer de outras doenças neurodegenerativas e para detetar a doença mesmo em caso de défice cognitivo ligeiro.

As medições da p-tau217 no sangue revelaram-se prometedoras como instrumento de diagnóstico da doença de Alzheimer. No entanto, a disponibilidade de tais testes para investigação e utilização clínica é limitada.





Numa tentativa de melhorar a disponibilidade, os investigadores avaliaram um teste sanguíneo comercial existente para a proteína p-tau217, chamado ALZpath.O ALZpath está a ser discutido com laboratórios do Reino Unido para ser lançado para utilização clínica este ano e um dos coautores, Henrik Zetterberg, está a disponibilizar o ensaio para utilização na investigação como parte da "fábrica de biomarcadores" da UCL.

A investigação envolveu a análise de dados de diferentes ensaios nos EUA, Canadá e Espanha e envolveu 786 pessoas (504 do sexo feminino e 282 do sexo masculino) - incluindo pessoas com e sem défice cognitivo.

A equipa comparou então os resultados com os resultados da análise sanguínea ALZpath.Os investigadores afirmaram que a sua análise mostrou que a análise ao sangue era tão exata como os testes baseados em punções lombares e era superior às avaliações da atrofia cerebral, na identificação de sinais de Alzheimer., sem qualquer outra investigação", afirmou Ashton.David Curtis, professor honorário do Instituto de Genética da University College London, congratulou-se com os resultados e sugeriu que as análises ao sangue pudessem ser utilizadas para rastrear todas as pessoas com mais de 50 anos de idade, de tempos a tempos, da mesma forma que atualmente se rastreia o colesterol elevado.No entanto, Ashton pediu cautela, observando que ainda não foi demonstrado que os medicamentos para a doença de Alzheimer são eficazes em pessoas sem sintomas.", disse. "Mas o que recomendamos, e o que as diretrizes recomendam, em relação a estas análises ao sangue é que estas se destinam a ajudar os médicos - por isso, alguém deve ter tido alguma preocupação objetiva de que tem a doença de Alzheimer ou de que a sua memória está a diminuir."Para Richard Oakley, diretor adjunto de investigação e inovação da Alzheimer's Society, o estudo é um passo bem-vindo na direção certa."Mostra que as análises ao sangue podem ser tão exatas como os testes mais invasivos e dispendiosos para prever se alguém tem características da doença de Alzheimer no cérebro", afirmou."Além disso, sugere que os resultados destes testes podem ser suficientemente claros para não exigir mais investigações de acompanhamento para algumas pessoas que vivem com a doença de Alzheimer, o que poderia acelerar significativamente o caminho do diagnóstico no futuro."Mas sublinhou que é necessária mais investigação."Ainda precisamos de ver mais investigação em diferentes comunidades para compreender a eficácia destas análises ao sangue em todas as pessoas que vivem com a doença de Alzheimer”, realçou.