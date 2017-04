Testes comprovam utilização irrefutável de gás sarin em ataque químico

Lusa 19 Abr, 2017, 19:21 | Mundo

As amostras recolhidas junto de 10 vítimas do ataque que atingiu no passado dia 4 de abril a cidade de Khan Sheikhun, na província de Idleb, no noroeste da Síria, foram analisadas em quatro laboratórios e "comprovam uma exposição ao gás sarin [um poderoso agente neurotóxico] ou a uma substância semelhante", declarou Ahmet Uzumcu, diretor da OIAC, organização com sede em Haia, Holanda.

"Os resultados das análises já disponíveis são irrefutáveis", reforçou o responsável.

O ataque com armas químicas atribuído ao regime sírio fez 87 mortos, incluindo 31 crianças.