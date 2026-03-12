Testes secretos e rearmamento de França: Começou uma nova era nuclear









O mundo está, assim, a entrar numa nova era nuclear, numa altura de tensão crescente.

Evento sísmico suspeito

Manipulação política, sons de Pequim

Em resposta às informações dos serviços secretos norte-americanos, o porta-voz da embaixada chinesa, Liu Pengyu, disse à CNN que "os Estados Unidos estão a distorcer e a denegrir a política nuclear da China".





"Trata-se de uma manipulação política com o objetivo de alcançar a hegemonia nuclear e evitar os seus próprios compromissos de desarmamento nuclear", afirmou.

Mudança da estratégia da China

De acordo com o especialista em segurança Vlastislav Briza, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Charles, a principal razão para a mudança no pensamento chinês é o conflito na Ucrânia.





"Tornou-se claro, especialmente na Ásia Oriental, que um Estado que não possui armas nucleares e enfrenta uma invasão de outro grande Estado tem um problema fundamental, porque só tem armas convencionais para se defender. Se a Ucrânia tivesse armas nucleares, a situação teria sido diferente e, provavelmente, a invasão não teria acontecido", considera o especialista.

Além disso, a China, que tem um arsenal nuclear desde 1964, percebe que existe uma disparidade de ordem de grandeza entre o arsenal nuclear russo, americano e o seu próprio arsenal nuclear, disse Briza ao ČT24. Enquanto Pequim tinha 600 bombas atómicas no ano passado, de acordo com os dados do SIPRI, os números da Federação Russa e dos EUA rondam as 5.000.





Mas a China está a produzir ogivas mais rapidamente do que qualquer outro país do mundo. O seu arsenal de mísseis balísticos intercontinentais capazes de transportar bombas nucleares também está a crescer a grande velocidade.

Os investimentos maciços no seu arsenal nuclear estão a aproximar a China da paridade com a Rússia e os EUA e poderão eventualmente levar a que Pequim ultrapasse tecnicamente as duas potências nucleares, refere a CNN.





Mas as acções da China podem, em última análise, ir além da rivalidade com os EUA e afetar a estabilidade global, minar as normas internacionais e prejudicar os esforços de não proliferação em geral, de acordo com o grupo de reflexão ASPI.

Renovação de testes nos EUA

O chefe da Casa Branca tomou a decisão depois de o líder russo Vladimir Putin ter afirmado que Moscovo tinha testado com êxito uma outra arma nuclear chamada Poseidon, capaz de transportar uma bomba atómica.





Tanto a China como a Rússia afirmam que estão a cumprir a moratória sobre os testes nucleares, sem especificar o que consideram exatamente como esses testes. Enquanto a China fala das actividades em Lop Nur, a Rússia desconfia do que se passa num local de testes situado no arquipélago da Nova Terra.

O caso de França

Volume de negócios na Alemanha





No início de fevereiro, o Subsecretário de Estado dos EUA para o Controlo de Armas e Segurança Internacional, Thomas DiNanno, anunciou numa conferência da ONU que Washington tinha conhecimento de que a China estava a realizar testes nucleares. De acordo com os EUA, um desses testes teve lugar em junho de 2020 nas instalações de Lop Nur, no noroeste do país, apesar de uma moratória voluntária sobre este tipo de atividade que está em vigor desde 1996."O Exército de Libertação Chinês tentou esconder os testes, ocultando informações sobre as explosões nucleares, porque sabia que os testes violavam os compromissos de proibição de testes. Pequim utilizou o método de dissociação para reduzir a eficácia da monitorização sísmica - para esconder as suas atividades do mundo", relatou DiNanno.Este método consiste num teste realizado no subsolo onde a força explosiva da explosão é amortecida. O Gabinete do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares não pôde, portanto, intercetar este ensaio.O Secretário de Estado Adjunto dos EUA, Christopher Yeaw, forneceu mais tarde pormenores sobre o evento sísmico de 2,75 na escala de Richter, que foi registado por uma estação de monitorização no Cazaquistão. Segundo afirmou, os dados apontam claramente para um ensaio nuclear e não para tremores provocados por um terramoto ou minas. Além disso, algumas autoridades americanas disseram que Pequim estava a expandir significativamente as suas instalações nucleares e planeava realizar mais testes no futuro, de acordo com a CNN.As provas recolhidas como parte de uma revisão do evento de junho de 2020 levaram as autoridades americanas a concluir que o teste foi motivado pela busca da China por uma arma nuclear de próxima geração, disseram fontes familiarizadas com o teste. Segundo essas fontes, Pequim está particularmente interessada em desenvolver armas capazes de transportar ogivas nucleares mais miniaturizadas.As fontes noticiosas da CNN acrescentaram que a China parece estar também a desenvolver armas nucleares táticas de baixo rendimento que poderiam ser utilizadas contra alvos nas proximidades - incluindo num cenário de conflito com os EUA sobre Taiwan.O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um grupo de reflexão não partidário dos EUA, afirmou num relatório recente que os analistas não encontraram provas conclusivas de um ensaio nuclear e que as imagens de satélite não revelaram qualquer atividade invulgar no túnel de Lop Nur. No entanto, trata-se de uma instalação de grandes dimensões, pelo que é possível que a China tenha realizado um teste subterrâneo noutra área, segundo o CSIS. "Também é possível que tenham ocorrido testes no túnel e que não existam indicadores óticos nas duas imagens (de satélite)", admite o think tank.Pequim tem visto historicamente as suas capacidades nucleares como um meio de auto-defesa e de dissuadir outros países de utilizarem ou ameaçarem utilizar as suas próprias armas nucleares contra si. Durante décadas, o país tem adotado uma política de "não utilização de armas nucleares pela primeira vez".Mas de acordo com os especialistas, a tática de "dissuasão mínima" transformou-se gradualmente numa estratégia de "dissuasão limitada". A ideia é que, se esta tática falhar, as capacidades nucleares de um país devem ser suficientes para controlar a escalada e forçar o inimigo a recuar., especialmente porque o Presidente chinês Xi Jinping se recusa a encetar um diálogo significativo e a cumprir os acordos sobre estas questões", escreve o grupo de reflexão australiano independente ASPI.Os Estados Unidos já anunciaram uma mudança na sua política nuclear. Em outubro passado, o Presidente Donald Trump declarou, sem apresentar provas, que estavam a ser realizados testes nucleares por outras potências e ordenou ao Pentágono que retomasse os testes das armas nucleares americanas. A última vez que os Estados Unidos testaram uma arma nuclear foi em 1992.O recente fim do tratado New START celebrado no passado entre os EUA e a Rússia, que possuem em conjunto noventa por cento de todas as bombas nucleares do mundo, está também a causar incerteza no mundo. O tratado limitava o número de ogivas nucleares instaladas em sistemas de lançamento estratégicos a 1.550 de cada lado. Limitou depois o número de veículos de lançamento - mísseis intercontinentais terrestres, mísseis lançados por submarinos e bombardeiros estratégicos - a um máximo de setecentos.De acordo com Washington, a expiração do tratado incentiva um acordo melhor que incluiria a China. O Novo START tinha falhas graves e "não conseguiu explicar o aumento sem precedentes, deliberado, rápido e opaco de armas nucleares da China", disse Yeaw ao jornal The Guardian, acrescentando que até 2030 Pequim poderia ter material para fabricar milhares de ogivas."Apesar das afirmações em contrário, a China expandiu deliberadamente e sem restrições o seu arsenal nuclear sem transparência ou qualquer indicação da sua intenção ou objetivo", alertou o Secretário de Estado Adjunto dos EUA.Em resposta, o embaixador chinês Shen Jian rejeitou a "difamação" da política nuclear da China e sublinhou que Pequim "não se envolverá numa corrida ao armamento nuclear com qualquer país". "Não é justo, razoável ou realista esperar que a China participe nas chamadas conversações trilaterais", afirmou o diplomata.No contexto da situação atual, Birch fala do renascimento das armas nucleares. "O tempo em que o número estava a diminuir desapareceu irreversivelmente", teme o especialista. Apesar do "guarda-chuva nuclear" dos Estados Unidos, mais de dois terços dos sul-coreanos desejam possuir uma bomba atómica, segundo um inquérito realizado no ano passado. Mesmo o Japão, onde o assunto foi durante muito tempo tabu, depois da perda da Segunda Guerra Mundial e de dois ataques nucleares devastadores em Hiroshima e Nagasaki, começou a considerar a possibilidade de ter um arsenal nuclear nos últimos anos.O conflito com Moscovo e as crescentes tensões com Washington também levaram a Europa a mudar de ideias. A Polónia está a tentar juntar-se ao "clube" da partilha nuclear, mas os Estados Unidos estão relutantes. A Alemanha e os países nórdicos começaram a falar em aderir ao sistema de dissuasão nuclear.O Reino Unido e a França possuem centenas de bombas atómicas no velho continente e já anunciaram uma cooperação neste domínio. O chefe do Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron, anunciou ao mundo, no início de março, a partir de uma base com submarinos nucleares, que o país iria expandir as suas capacidades nucleares. "De acordo com os nossos desafios nacionais e europeus, temos de reforçar a nossa capacidade de dissuasão nuclear... Temos de pensar na nossa capacidade de dissuasão nuclear à escala europeia", sublinhou.A França, que dispõe atualmente de 290 ogivas, já não quer divulgar o número de bombas atómicas nem partilhá-las com os aliados, mas está coordenada com a NATO. Paris dispõe de quatro submarinos nucleares, dezenas de caças capazes de transportar armas nucleares e dezenas de mísseis. Dispõe também do porta-aviões Charles de Gaulle, capaz de transportar estas bombas devastadoras, o arsenal francês, segundo a agência noticiosa AP.Como parte da política de "dissuasão avançada", Macron planeia colocar caças capazes de transportar armas nucleares noutros países, realizar exercícios militares e visitar instalações nucleares francesas.Além do Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia e Holanda também devem participar, disse Macron. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, declarou mais tarde que Estocolmo também estava a aderir à iniciativa, informou a Deutsche Welle (DW).Berlim também quer cooperar com Paris nesta matéria. Claudia Major, vice-presidente da fundação americana independente Marshall, fala de um avanço. "Há cinco anos, tivemos uma campanha eleitoral (na Alemanha) que se centrou na eliminação das armas nucleares", disse à DW, "e agora a Alemanha é um dos principais países a cooperar com a França em questões nucleares".A abordagem de Macron sugere um reforço do seu compromisso com os aliados da França, de acordo com Darja Dolžíková, investigadora sénior sobre proliferação nuclear e política nuclear no Royal United Services Institute."A instalação de sistemas estratégicos mais a leste da Europa também aumenta o risco de a França poder em breve ser arrastada para um conflito na Europa se esses sistemas forem atacados", explicou. "É um passo em frente louvável por parte dos franceses, que mostram a sua vontade de assumir uma verdadeira responsabilidade pela segurança europeia", disse a especialista à DW.A oposição sueca criticou as acções de Paris. O Partido dos Verdes pronunciou-se contra o alargamento da proteção nuclear ao Estado nórdico, alertando para o facto de isso poder arrastar o país para uma corrida ao armamento. "Devemos concentrar-nos no reforço das nossas capacidades convencionais", disse Daniel Hellden, membro do Partido Verde, à DW.A Suécia tornou-se um fervoroso defensor do desarmamento nuclear depois de se ter livrado do seu próprio programa de investigação, que decorreu entre 1945 e 1968. A doutrina nuclear foi debatida no país durante os preparativos para a adesão à NATO, com o governo da altura a declarar que "não acolheria armas nucleares em solo sueco em tempo de paz", recorda a DW.De acordo com o grupo de reflexão Atlantic Council, não é claro se Macron conseguirá tranquilizar todos os aliados e dissuadir Moscovo de forma realista. De facto, a sua lista de parceiros não inclui os Estados Bálticos, a Noruega e a Finlândia, países que fazem fronteira direta com a Rússia. 