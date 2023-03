Texas executa condenado por homicídio de quatro pessoas

Arthur Brown Jr., de 52 anos, foi morto com uma injeção letal, na penitenciária de Huntsville.

"O que está a acontecer esta noite não é justiça, é o assassínio de um homem inocente por um homicídio que ocorreu em 1992", disse Arthur Brown Jr., momentos antes da execução, de acordo com uma declaração das autoridades prisionais do Texas.

Este é o quinto preso no corredor da morte a ser executado este ano, no conservador estado do sul e o nono nos Estados Unidos.

De acordo com a acusação, em 1992, Brown e dois cúmplices foram à casa do fornecedor de drogas, em Houston, onde mataram quatro de seis pessoas.

Arthur Brown foi preso quatro meses mais tarde e condenado à morte em 1994, embora tenha sempre mantido a inocência.

Os alegados cúmplices também foram condenados pelos homicídios: um foi executado em 2006 e o outro está a cumprir uma pena de prisão perpétua.

Os advogados de Brown tentaram, sem êxito, impedir a execução. Apontaram problemas na investigação, baseada em testemunhos pouco fiáveis, exigiram novos testes de ADN e apelaram para o Supremo Tribunal, que proibiu as execuções de pessoas com deficiências intelectuais graves.