Texas. Identificado autor do tiroteio em El Paso

Lusa03 Ago, 2019, 23:37 | Mundo

O autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida.



Diversos media, ao citarem responsáveis locais, referiam que pelo menos 15 pessoas foram abatidas na zona comercial.



O balanço não é definitivo, “mas provavelmente existem entre 15 a 20 mortos”, declarou o procurador-adjunto do Texas, Ken Paxton, à cadeia CBS.



A televisão local KTSM9, ao citar fonte policial, evocou 18 mortos “e inúmeros feridos”, enquanto a NBC News referiu que, pelo menos, 19 pessoas foram mortas e cerca de 40 feridas, números ainda não confirmados oficialmente.



O tiroteio começou cerca das 10h00 (hora local, 16h00 em Lisboa).



Agentes do FBI e da agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) foram enviados para o local, à semelhança do departamento de polícia de El Paso.



Através de uma mensagem no Twitter, o Presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou de “terrível” o tiroteio em El Paso e referiu-se a “muitos mortos”.





“Terrível tiroteio em El Paso. As informações são muito más, há referência a muitos mortos”, referiu na mensagem. “Falei com o governador” do Texas, Gregg Abbott, para lhe “transmitir o apoio do governo federal”, acrescentou o inquilino da Casa Branca.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019



Fontes hospitalares de El Passo citadas pela agência noticiosa AP referiram que estavam a ser assistidas 22 vítimas dos disparos, e confirmaram a morte de uma pessoa após a sua chegada a um dos hospitais.El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada de Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos.Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.