Texas. Polícia confirma morte de diversas pessoas no tiroteio em El Paso

RTP03 Ago, 2019, 21:15 / atualizado em 03 Ago, 2019, 23:34 | Mundo

Patrick Crusius, um branco de 21 anos e detido pela polícia, foi identificado como o autor do tiroteio. O autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida.







O sargento da polícia Enrique Carrillo referiu aos media que o ataque na zona do centro comercial Cielo Vista terminou.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Olívia Cepeda, chefe de pessoal de Dee Margo, presidente do município de El Paso, disse à CNN que várias pessoas foram mortas e que “suspeitos” tinham sido detidos. No entanto, não precisou o número de vítimas.





Nas redes sociais circulam vários vídeos dando conta dos momentos em que foram disparados vários tiros.







#BREAKING: Video shows the moment a gunman opened fire at a Walmart in El Paso, Texas. Multiple fatalities confirmed. pic.twitter.com/7UCtKf55PL



— UA News (@UrgentAlertNews) August 3, 2019







No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.







c/Lusa



O responsável não referiu quantas pessoas foram mortas ou feridas, mas a NBC News indicou que o centro médico universitário de El Paso referiu ter admitido, pelo menos, 10 pessoas gravemente feridas e que algumas foram transferidas para outros hospitais.A Casa Branca referiu que o Presidente Donald Trump foi informado do tiroteio e estabeleceu contactos com o procurador-geral William Barr e com o governador do Texas Greg Abbott. Numa publicação no Twitter, referiu a existência de "muitos mortos".Responsáveis oficiais tinham anunciado previamente a morte de diversas pessoas neste ataque ao centro comercial de El Paso.El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situado no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada da Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).As televisões norte-americanas mostraram forças policiais a dirigirem-se para a zona.A agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) de Dallas anunciou que se iria deslocar a El Paso para auxiliar a polícia de El Paso.Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.