Texas. Polícia que disparou sobre adolescente pode ser acusado de homicídio

Erik Cantu, de 17 anos estava sentado no seu carro a comer um hambúrguer num parque de estacionamento, no dia 2 de outubro, quando o agente James Brennand, agora demitido, abriu a porta do veículo e ordenou que Erik saísse dele.





O polícia acreditava que o veículo, além de ter sido roubado, tinha fugido de uma operação-stop na noite anterior. O jovem não obedeceu e fez marcha atrás, o que levou o polícia a disparar várias vezes para dentro do veículo, à medida que o via a afastar-se.



Erik está em coma e não apresenta qualquer sinal de melhoria no seu estado clínico. “Os últimos dias têm sido difíceis, e esperamos mais dificuldades pela frente, mas continuamos com esperança. Pedimos as orações de todos pelo nosso filho", disse a família do jovem, que veio a público contrariar as declarações da polícia que indicavam que Erik tinha sido hospitalizado em estado estável.



Brennand entregou-se à polícia e foi demitido imediatamente por os investigadores considerarem que não se justificou o uso de força mortal. O chefe da Polícia de San Antonio, William McManus, disse esperar que o ex-agente fosse acusado de assassinato, caso o jovem venha a falecer.