Texas. Polícias a cavalo levaram detido negro atado a uma corda

“Antes de mais, devo pedir desculpa ao senhor Neely por esta humilhação desnecessária”, declarou Vernon Hale, chefe da Polícia de Galveston. “Acredito que os agentes demonstraram falta de bom senso neste caso e que poderiam ter esperado por uma unidade de transporte no local da detenção”.





'Poor judgement' used in man's arrest after rope attached to handcuffs by officers on horseback, Galveston police chief says https://t.co/GGAbouuDOL pic.twitter.com/d9MFwPLUCR — KHOU 11 News Houston (@KHOU) August 6, 2019





O comunicado lançado pelo chefe da Polícia refere ainda que os agentes envolvidos estavam já familiarizados com Neely e que o homem tinha sido avisado por várias vezes quanto à invasão de propriedade naquele local específico.

"Humilharam toda a cidade"

Os agentes, que dizem ter prendido uma linha e não uma corda às algemas de Neely, guiaram-no dessa forma ao longo de oito quarteirões até ao local onde tinham montado um posto de patrulha, ato que foi comparado ao da utilização de uma trela. De acordo com as autoridades texanas, para levar pessoas detidas até às instalações da polícia, nomeadamente em cenários onde se encontram multidões, o que não se verificou no caso de Donald Neely. Leon Phillips, presidente da Aliança de Galveston pela Justiça, está preocupado com as consequências da divulgação da fotografia no turismo e na economia da cidade e defende que os agentes deveriam ter procedido de outra forma. "Humilharam toda a cidade, porque todos vão ver a imagem e formar uma opinião", considerou, acrescentando que a fotografia o fez lembrar de imagens racistas dos anos 1920. "O que sei é que estes dois agentes brancos montados a cavalo levaram um homem negro pela rua com uma corda presa às algemas, e isso não faz sentido, ponto final", defendeu.