The Economist. Portugal perde categoria de país totalmente democrático

Em ambos os casos, as restrições impostas como forma de conter a propagação da covid-19, nomeadamente os confinamentos gerais, o distanciamento social e várias outras medidas, explicam grande parte daA par da reversão das liberdades democráticas por causa da pandemia, outra das questões que contribuíram para a quebra da pontuação média de Portugal no Índice foram a redução dos debates parlamentares ou ainda "a falta de transparência no processo de nomeação do presidente do Tribunal de Contas"."Estes desenvolvimentos, em paralelo com impacto da restrição de movimentos, levaram a uma descida na pontuação global dos anteriores 8.03 para 7.90", refere o relatório.Ainda que as restrições impostas pela pandemia sejam uma variável comum a vários países, nomeadamente europeus, o índice nota que no que àdiz respeito,o que faz com que sejam agora 13 os que são considerados como "país totalmente democrático".

A nível global, o estudo assinala que em 2020 uma "larga maioria de países", 116 num total de 167 (cerca de 70%) registaram um recuo na classificação geral face a 2019, havendo apenas 38 que observaram subidas, enquanto 13 mantiveram a mesma classificação.

Nenhum país lusófono é "democracia plena"

A democracia piorou nos países lusófonos, não existindo atualmente um único país de língua portuguesa classificado como "democracia plena", revela o Índice da Democracia.



Portugal, que é o país lusófono mais bem posicionado no "ranking" e caiu da 22.ª para a 26.ª posição.



O Brasil subiu da posição 52.ª para a 49.ª passado de 6.86 para 6.92 pontos; Cabo Verde caiu da 30.ª para a 32.ª posição, com uma pontuação global de 7.65 (7.78 em 2019) e Timor-Leste perdeu três lugares, passando do 41.º para 44.º e de uma pontuação de 7.19 para 7.06.





A Guiné-Bissau manteve a sua pontuação de 2.63 em 10 pontos possíveis, mas subiu uma posição no índice, ocupando agora o lugar 147.



Angola piorou a sua pontuação de 3.72 para 3.66, mas passou da posição 119 para a 117.



Moçambique perdeu pontuação, passando de 3.65 para 3.51, e caiu do lugar 120 para o 122.



São Tomé e Príncipe não foi avaliado no índice.



Mais de metade da África Subsaariana é autoritária



A democracia na África Subsaariana deteriorou-se em 2020, com a maioria dos regimes da região classificados agora como "autoritários.







A pontuação média dos 44 países subsaarianos avaliados caiu para 4,16 em 2020, contra 4,26 em 2019, sendo a mais baixa da região desde que o índice começou a ser publicado em 2006.