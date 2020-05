The Lancet. Hidroxicloroquina não ajuda a tratar covid-19, muito pelo contrário

Isolados ou em combinação com azitromicina, as moléculas antimalária cloroquina e o seu derivado hidroxicloroquina têm vindo a ganhar protagonismo na batalha contra a covid-19, em particular na última semana, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, admitir tomar diariamente hidroxicloroquina para se manter protegido do novo coronavírus. Não existe, contudo, qualquer investigação que apoie a sua eficácia no contexto da actual pandemia deste coronavírus. O que existe é um estudo que aponta para maior probabilidade de morrer e que acaba e ser divulgado pela revista científica The Lancet.