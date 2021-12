"The Search for Myself". Documentário revela que CIA apoiou experiências com centenas de órfãos dinamarqueses

O documentário, recentemente divulgado pela Danish Radio, acusa a agência norte-americana de ter financiado as investigações nestas centenas de órfãos levadas a cabo no Hospital Municipal de Copenhaga, capital dinamarquesa. O projeto de investigação dinamarquês e norte-americano começou no início dos anos 1960.





#CIA-Backed Secret Experiments on #Danish Orphans



Several 100 children were unknowingly subjected to electrode experiments to reveal psychopathic traits and find links to schizophrenia - documentary "The Search for Myself" claims. — Venkatesh Ragupathi (@venkatesh_Ragu) December 29, 2021









Depois de ter tido acesso aos documentos daquela época e aos registos antigos, o cineasta dinamarquês Per Wennick, que foi uma das crianças envolvidas nas investigações, descobriu que o projeto tinha ligações à CIA.

Só no primeiro ano o projeto foi financiado com 3,4 milhões de coroas dinamarquesas e ainda com 21 mil dólares pela agência de saúde dos EUA, a Human Ecology Foundation, que terá atuado em nome da CIA.







Wennick, que na época era apenas uma criança, também descobriu que o propósito das experiência foi deliberadamente omitido às crianças.

“Foi muito desconfortável. E não é apenas a minha história, é a história de muitas crianças", disse Wennick, ao descrever a sua experiência."Acho que isto é uma violação dos meus direitos enquanto cidadão nesta sociedade. Acho muito estranho que algumas pessoas saibam mais sobre mim do que eu mesmo imagino".





O historiador e investigador do museu do Museu da Felicidade, Jakob Knage Rasmussen, também afirmou no documentário que este será o primeiro caso documentado de crianças órfãs ou sob cuidados especiais que foram usadas para experiências regulares de investigação na Dinamarca.



"Não conheço nenhuma tentativa semelhante, nem na Dinamarca nem na Escandinávia. Esta é uma informação chocante que contradiz o Código de Nuremberga de 1947, que após a Segunda Guerra Mundial estabeleceu vários limites éticos para a experimentação humana. Entre outras coisas, o consentimento informado", referiu Knage.





Embora só agora tenham sido descritas algumas experiências, como a de Per Wennick, e as crianças não soubessem qual o objetivo das investigações na altura, foi publicada uma tese em 1977 onde este estudo era detalhado pelo psiquiatra dinamarquês Find Schulsinger.





Segundo a rádio dinamarquesa, o projeto do estudo terá sido obra do psicólogo norte-americano Zarnoff A. Mednick.