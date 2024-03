Theresa May abandona vida parlamentar no Reino Unido ao fim de quase 30 anos

A carreira política saltou fronteiras ao suceder a David Cameron entre 2016 e 2019 e ao tentar - sem o conseguir - conduzir o país através da traumática saída da União Europeia. Antes, havia sobrevivido ao difícil cargo de ministra do Interior durante seis anos. . Antes, havia sobrevivido ao difícil cargo de ministra do Interior durante seis anos. Theresa May foi a governante que mais tempo conservou a pasta do Interior, tradicionalmente considerada um cemitério político.





Quando entrou no Número 10 de Downing Street, May foi vista como o “par de mãos seguras” que deveria negociar com sucesso um acordo de saída com a União Europeia.



As revoluções internas no Partido Conservador, lideradas por Boris Johnson, levaram a sucessivas perdas, no Parlamento, do projeto de acordo com Bruxelas para o Brexit. Theresa May acabou por se demitir, lançando o país nas eleições gerais de 2019, ganhas, precisamente, por Johnson.



Theresa May revelou a sua decisão neste Dia Internacional da Mulher, num jornal local do seu círculo eleitoral de Berkshire.



