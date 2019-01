Partilhar o artigo Theresa May apoia proposta de mecanismo eletrónico como alternativa a controlo aduaneiro na Irlanda Imprimir o artigo Theresa May apoia proposta de mecanismo eletrónico como alternativa a controlo aduaneiro na Irlanda Enviar por email o artigo Theresa May apoia proposta de mecanismo eletrónico como alternativa a controlo aduaneiro na Irlanda Aumentar a fonte do artigo Theresa May apoia proposta de mecanismo eletrónico como alternativa a controlo aduaneiro na Irlanda Diminuir a fonte do artigo Theresa May apoia proposta de mecanismo eletrónico como alternativa a controlo aduaneiro na Irlanda Ouvir o artigo Theresa May apoia proposta de mecanismo eletrónico como alternativa a controlo aduaneiro na Irlanda