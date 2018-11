Partilhar o artigo Theresa May: "Podemos escolher partir sem acordo ou podemos escolher unir-nos" Imprimir o artigo Theresa May: "Podemos escolher partir sem acordo ou podemos escolher unir-nos" Enviar por email o artigo Theresa May: "Podemos escolher partir sem acordo ou podemos escolher unir-nos" Aumentar a fonte do artigo Theresa May: "Podemos escolher partir sem acordo ou podemos escolher unir-nos" Diminuir a fonte do artigo Theresa May: "Podemos escolher partir sem acordo ou podemos escolher unir-nos" Ouvir o artigo Theresa May: "Podemos escolher partir sem acordo ou podemos escolher unir-nos"