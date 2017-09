Theresa May responde a Donald Trump: especular não ajuda a investigar

RTP15 Set, 2017, 15:17 / atualizado em 15 Set, 2017, 15:41 | Mundo

Questionada pelos jornalistas sobre o tweet de Donald Trump, Theresa May criticou a postura do Presidente norte-americano. “Acho que não é ajuda para ninguém quando se especula sobre uma investigação em curso”, afirmou.



A chefe do Governo britânico acrescentou ainda que a polícias e as forças de segurança britânicas estão a fazer tudo o que é possível para identificar os responsáveis pelo ataque “cobarde” desta sexta-feira.



A resposta de Theresa May surge na sequência dos tweets publicados esta manhã por Donald Trump.



O Presidente dos Estados Unidos reagiu no Twitter a "mais um ataque em Londres levado a cabo por um terrorista falhado”. “Eles são pessoas doentes e loucas”, escreveu, tendo ainda acrescentado que os autores estariam sob vigilância da Scotland Yard. “Devem ser proactivos”, aconselhou.





Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de setembro de 2017

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de setembro de 2017

“Os terroristas falhados devem ser tratados de uma forma muito mais severa. A internet é a principal ferramenta de recrutamento, devemos cortá-la e usá-la melhor”, acrescentou ainda.Já esta tarde, depois das declarações prestadas por Theresa May, a agência Reuters noticiou que Donald Trump irá falar telefonicamente com Theresa May.