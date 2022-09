Tiago Antunes lamenta a não referência das conexções energéticas vindas da Península Ibérica

No discurso do estado da União, esta manhã, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia destacou a necessidade de uma maior aposta em fontes de energia alternativas.Mas o secretário de Estado Tiago Antunes considera que um dos passos fundamentais para diversificar o abastecimento energético do centro da Europa, passa por melhorar as ligações a partir de Portugal e Espanha.Ursula Von der Leyen defendeu mais investimento no apoio a projectos de hidrogénio. E classificou esta fonte de energia como crucial para o futuro.Objectivos traçados por Ursula von der Leyen, que surgiu esta manhã vestida com o amarelo e azul, as cores da bandeira da Ucrânia.