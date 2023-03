TikTok à beira de sair dos telemóveis de funcionários do Governo britânico

Rosário Salgueiro, correspondente em Londres

O Parlamento do Reino Unido fechou a conta do TikTok em agosto de 2022 e a página Downing Street TikTok não é atualizada desde que Boris Johnson deixou o lugar de primeiro-ministro, em setembro passado. Contudo, há membros do atual Governo que ainda usam a aplicação. O secretário de Energia Grant Shapps, por exemplo, atualizou recentemente o perfil da conta pessoal.

A aplicação chinesa tem sido acusada de permitir o acesso das autoridades chinesas aos dados dos utilizadores. A empresa nega tal acusação, mas já vários governos ocidentais começaram a tomar medidas.Em recente visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico afirmou à imprensa que, acrescentou.Já no fim de semana, orevelou que o Governo estaria a ser recomendado por especialistas em cibersegurança a banir o TikTok. E de acordo com a BBC,





Em dezembro os EUA proibiram o TikTok nos dispositivos oficiais e, a 23 de fevereiro deste ano, a Comissão Europeia seguiu o mesmo exemplo. Entretanto, o Governo norte-americano pediu à proprietária do TikTok, a empresa chinesa ByteDance, que venda as suas ações na popular rede social para que não seja banida de vez dos Estados Unidos, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal.





A ligação da aplicação à ByteDance é o que preocupa as autoridades norte-americanas, que temem que Pequim utilize a rede social para aceder a dados confidenciais ou para manipular a opinião pública. O TikTok nega estas intenções, mas as tensões entre os dois países e, recentemente, a passagem de um alegado “balão-espião” chinês sobre os EUA, fizeram regressar os apelos para que a postura norte-americana permaneça firme contra a China.



Segundo fontes do WSJ, o ultimato da Casa Branca foi feito pelo Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), órgão governamental responsável por avaliar os riscos de qualquer investimento estrangeiro para a segurança nacional norte-americana.





A China, por seu lado, tem pedido aos Estados Unidos que parem com os "ataques injustificados" ao TikTok.





Washington, “até agora, não forneceu provas de que o TikTok ameace a segurança nacional dos Estados Unidos”, reagiu quarta-feira um porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.



“Os Estados Unidos devem parar de espalhar informações falsas sobre questões de segurança de dados, interromper ataques injustificados [contra o TikTok] e fornecer um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório” para empresas estrangeiras.

TikTok rejeita vender ações





Apesar dos apelos norte-americanos, para que o TikTok seja vendido a outra empresa, a entidade desvalorizou referindo que isso não ajuda a proteger a segurança nacional norte-americana.