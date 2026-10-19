Timor-Leste acolhe 19.ª reunião dos Ministros da Justiça da CPLP

"A XIX Conferência dos Ministros da Justiça da CPLP realizar-se-á nos dias 26 e 27 de outubro, em Timor-Leste", afirmou Sérgio Hornai, no final de um encontro com o chefe do Governo timorense, Xanana Gusmão.

Em declarações aos jornalistas, Sérgio Hornai destacou que a reunião constitui um mecanismo importante de concertação e cooperação nos domínios jurídico e judiciário do espaço lusófono, permitindo analisar questões de interesse comum, avaliar iniciativas em curso e identificar novas áreas de colaboração.

"Esta conferência terá como tema principal o combate ao crime organizado, em particular os centros de fraude e outros esquemas ilícitos, que recentemente têm sido registados no nosso país e na região", explicou Sérgio Hornai.

O ministro acrescentou que a escolha do tema se deve à sua relevância enquanto fenómeno de criminalidade transnacional, que não afeta apenas Timor-Leste, mas também os restantes estados-membros, bem como outras regiões do mundo, constituindo uma preocupação comum internacional.

Timor-Leste assumiu em dezembro de 2025 a presidência da CPLP, que foi retirada à Guiné-Bissau, após o golpe de Estado no país.