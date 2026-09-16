Timor-Leste adere à Convenção sobre Munições de Fragmentação e à Agência de Energia Atómica

A declaração de adesão de Timor-Leste à Convenção de Munições de Fragmentação foi entregue terça-feira à margem da Terceira Conferência de Revisão da Convenção, que decorre no Laos até sexta-feira e que conta com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas.

Na sua intervenção na conferência, na segunda-feira, o Ministro Bendito dos Santos Freitas reafirmou a "determinação de Timor-Leste em contribuir para os esforços internacionais de promoção da paz, da dignidade humana e da proteção das gerações futuras e apelou ao reforço da cooperação regional e internacional no domínio do desarmamento humanitário", pode ler-se na informação do Governo.

Timor-Leste foi também admitido na segunda-feira como 182.º Estado-membro da Agência Internacional de Energia Atómica, durante a abertura da 70.ª sessão da Conferência Geral da organização, em Viena, na Áustria, até sexta-feira.

A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros timorense, Jesuína Gomes, destacou na cerimónia que a adesão do país "traduz o compromisso de Timor-Leste com o multilateralismo, a não proliferação nuclear e à utilização da ciência e tecnologia nucleares para fins pacíficos", salienta o Governo timorense.