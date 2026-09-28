Timor-Leste assina Convenção das Nações Unidas Contra o Cibercrime

Segundo uma informação do Governo timorense, a convenção foi assinada na semana passada em Nova Iorque, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas, que se deslocou aos Estados Unidos no âmbito da 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

A assinatura daquele instrumento enquadra-se num conjunto de medidas que Timor-Leste tem desenvolvido para reforçar a prevenção e o combate ao cibercrime.

Nos últimos meses, as autoridades policiais de Timor-Leste detiveram centenas de cidadãos estrangeiros, sobretudo oriundos da China, Camboja e Indonésia, por suspeitas de envolvimento em atividades ilegais realizadas através da Internet, principalmente jogos ilegais, esquemas de fraude e centros de fraude `online`.

Além da assinatura da convenção das Nações Unidas, as autoridades timorenses estão a preparar legislação sobre cibersegurança e reforçaram os mecanismos de coordenação institucional, com a criação da Comissão Interministerial de Cibersegurança e Digitalização dos Serviços do Estado.

O Governo aprovou também o Plano Nacional Integrado de Prevenção e Combate às Redes Transnacionais de Fraude Financeira Digital.