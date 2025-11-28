Timor-Leste assinala 50 anos da primeira proclamação de independência

Seguiu-se um longo e negro período de ocupação indonésia.Timor-Leste só veio a conquistar definitivamente a independência já no início deste século, a 20 de maio de 2002, depois de um referendo no território no qual ganhou o voto pela autodeterminação.Mas a data da primeira proclamação de independência é assinalada esta sexta-feira no território, com o içar da bandeira nacional no palácio do governo, em Díli.