Timor-Leste avança para eleições antecipadas

Francisco Guterres Lu-Olo anunciou a sua decisão no palácio presidencial em Díli, numa declaração transmitida em direto pelas televisões de Timor-Leste e acompanhada no local por representantes do corpo diplomático e vários dirigentes timorenses.



Dirigentes políticos timorenses saudaram a decisão do Presidente da República de dissolver o Parlamento Nacional e convocar eleições antecipadas, considerando que era crucial não adiar mais a resolução do impasse político em Timor-Leste.



Os detalhes aqui contados pelo correspondente da Antena 1, em Dili, António Sampaio.



Ainda não há data marcada para as eleições. O prazo legal é de dois meses a partir desta sexta-feira.