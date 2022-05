Timor-Leste celebra 20 anos de independência

A independência de Timor-Leste pôs fim a uma ocupação violenta da Indonésia de quase 30 anos. As imagens do massacre de Santa Cruz em novembro de 1991 chocaram o mundo. A mobilização de Portugal e de muitos países levou à realização do referendo. Timor foi o primeiro país do novo milénio.