Timor-Leste condecora ex-Presidente da Indonésia Megawati Seokarnoputri

"Megawati Soekarnoputri, antiga Presidente da República da Indonésia, tem evidenciado, ao longo da sua trajetória pública, um relevante compromisso com o fortalecimento das relações de amizade, diálogo e cooperação entre a Indonésia e a República Democrática de Timor-Leste, em especial no contexto do processo de normalização das relações bilaterais após a restauração da independência timorense", pode ler-se no decreto presidencial, divulgado na terça-feira no Jornal da República.

O decreto presidencial, datado de 25 de junho, salienta também que aquele "percurso histórico reflete a importância do diálogo, da reconciliação e da cooperação regional como fundamentos essenciais para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável, bem como para o fortalecimento das instituições do Estado e da convivência entre povos vizinhos".

Megawati Seokarnoputri foi Presidente da Indonésia entre julho de 2001 e outubro de 2004.

Em 20 de maio de 2002, participou em Timor-Leste na cerimónia para assinalar a restauração da independência, depois do referendo de 30 de agosto de 1999, que pôs fim à ocupação indonésia do território.

A Ordem Timor-Leste visa reconhecer o mérito e a dedicação de nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído para o bem de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade.

A Ordem de Timor-Leste foi criada em 2009 e tem quatro graus, nomeadamente o Grande Colar, Colar, Medalha e Insígnia.