Timor-Leste e Bulgária discutem cooperação em educação, agricultura e defesa

"As discussões centraram-se em três áreas-chave de cooperação, nomeadamente educação, particularmente o envio de estudantes timorenses de medicina, desenvolvimento agrícola, aproveitando as práticas agrícolas modernas da Bulgária, e colaboração na defesa através da conceituada Academia Naval búlgara", referiu, em nota à imprensa, a Presidência timorense.

José Ramos-Horta iniciou na segunda-feira uma visita de trabalho para reforçar a cooperação entre os dois países.

"Este marco diplomático abre novas portas para Timor-Leste enquanto nação em desenvolvimento que procura expandir as suas parcerias internacionais e desenvolver capacidades em setores críticos, incluindo saúde, agricultura, defesa e tecnologia", salientou a Presidência timorense.

José Ramos-Horta prossegue hoje viagem para o Reino Unido, onde terá uma série de encontros com responsáveis britânicos.

O Presidente timorense tem quinta-feira, em Londres, encontros no Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, bem como com Sunda Energy e os seus investidores para discutir as operações em Timor-Leste. Termina o dia com uma intervenção no Eton College.

Na sexta-feira, o Presidente timorense dá uma palestra no London Business Scholl e encontra-se com a subsecretária de Estado britânica dos Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento, Catherine West, e com o presidente do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, John Chipman.

Nesse dia, reúne-se ainda com o comité da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Londres e representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico na embaixada da Indonésia, onde será debatida a adesão de Timor-Leste à organização.

Do Reino Unido, o Presidente timorense deverá viajar para Roma para participar, no sábado, nas cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira.