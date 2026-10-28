Timor-Leste e Indonésia analisam reforço da cooperação no ensino superior

O reforço da cooperação no setor do ensino superior foi analisado durante o encontro entre o vice-primeiro-ministro, ministro Coordenador dos Assuntos Sociais e ministro interino do Ensino Superior, Mariano Assanami Sabino, e o vice-ministro do Ensino Superior indonésio, na segunda-feira, em Jacarta.

"Durante a reunião, foram analisadas possibilidades de desenvolver projetos conjuntos de investigação nas áreas da saúde, pescas e biodiversidade, incluindo estudos sobre doenças, recursos aquáticos e espécies locais, para apoiar o desenvolvimento do conhecimento científico e responder às necessidades de desenvolvimento dos dois países", lê-se na informação do Governo.

Outros temas discutidos durante o encontro foram o reforço das capacidades dos docentes, o desenvolvimento de carreiras académicas e o intercâmbio de estudantes, bem como os vistos e autorizações de residência para efeitos de estudo.

"O encontro incluiu ainda a discussão sobre a atualização do Memorando de Entendimento entre a Indonésia e Timor-Leste no domínio do ensino superior, cuja vigência deverá terminar em 2027", acrescenta o Governo.

Dados do Ministério do Ensino Superior da Indonésia, indicam que mais de 5.700 timorenses frequentam estabelecimentos universitários indonésios.