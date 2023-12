Timor-Leste e Indonésia negoceiam fronteiras marítimas em 2024

"Vamos finalizar as fronteiras terrestres e acelerar as negociações de fronteiras marítimas com a Indonésia, reafirmando a nossa soberania nacional e impulsionando o potencial económico das regiões de fronteira", afirmou Xanana Gusmão.

O líder do governo timorense falava na apresentação do Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2024 no parlamento, onde já se iniciou a discussão e a votação na generalidade do OGE, com um valor total de 1,78 mil milhões de euros, e que vai decorrer até quarta-feira.

"Aproveito para referir, com satisfação, que as equipas técnicas de negociações de fronteiras terrestres conseguiram finalmente fechar o segmento de fronteira Noel-Besi-Citrana que estava por resolver em Oe-Cusse Ambeno", disse.

"Com a conclusão deste segmento final, vamos prosseguir com as negociações de fronteiras marítimas com a Indonésia no próximo ano", acrescentou Xanana Gusmão.

As equipas técnicas de Timor-Leste e da Indonésia terminaram, no início deste mês, a demarcação da fronteira terrestre numa zona no enclave timorense de Oecusse.

Na semana passada, as equipas timorense e indonésia estiveram no terreno para terminar o processo de negociação dos segmentos de fronteiras terrestres não resolvidos no enclave de Oecusse, nomeadamente em Noel-Besi--Citrana.

As equipas legais de ambos os países também analisaram o acordo ou tratado, que poderá ser assinado no próximo ano na Indonésia, de acordo com o negociador indonésio.

Xanana Gusmão considerou a delimitação da fronteira, processo que durou mais de 20 anos, uma "grande vitória" para "salvaguardar a soberania nacional, aumentar a segurança" e trazer benefícios socioeconómicos aos dois países.