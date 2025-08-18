Timor-Leste e Indonésia realizam primeira ronda de negociações sobre fronteira marítima

"Altos responsáveis de Timor-Leste e da Indonésia vão participar nas discussões estruturadas com o objetivo de delimitar uma fronteira marítima permanente entre os dois países", pode ler-se num comunicado divulgado à imprensa.

Segundo o comunicado, a primeira ronda de negociação formal, que vai decorrer até quarta-feira, realiza-se "após mais uma década de diálogo informal, encontros exploratórios e trocas de informação técnica".

"A ronda de negociações sobre a fronteira marítima sublinha a dedicação partilhada por Timor-Leste e pela Indonésia em manter a estabilidade regional, o respeito pelo Direito Internacional e o fortalecimento das relações de boa vizinhança", salienta o Governo timorense.

Timor-Leste partilha fronteiras marítimas com a Austrália e a Indonésia.

Em março de 2018, Timor-Leste e a Austrália assinaram um acordo que estabeleceu a delimitação da sua fronteira marítima.

"Negociar com sucesso a fronteira marítima com a Indonésia permitirá a Timor-Leste completar a sua soberania e direitos de soberania marítimos, o que é de extrema importância para a governação efetiva, a conservação dos oceanos, a gestão de recursos e a segurança nacional de Timor-Leste", acrescenta o comunicado do Governo timorense.