Timor-Leste e Indonésia voltam a reunir-se em 2026 para discutir fronteiras marítimas

Os dois países realizaram a semana passada, entre 08 e 10 de dezembro, uma segunda ronda de negociações, que decorreu em Yogyakarta, na Indonésia, após terem realizado em agosto em Díli um primeiro encontro para acordarem os princípios orientadores das discussões.

"A definição de fronteiras marítimas equitativas com a Indonésia é central para o reforço da cooperação bilateral, incluindo nos domínios da segurança marítima, da gestão de pescas, do desenvolvimento de recursos, da proteção ambiental e da atividade económica transfronteiriça", afirmou, numa informação divulgada na rede social Facebook, Elizabeth Exposto, diretora-executiva do Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas.

No comunicado, o Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas destaca que as delegações timorense e indonésia trabalharam de "forma construtiva e registaram progressos no sentido de um resultado equitativo".

"Ambas as delegações reafirmaram o seu compromisso de alcançar um acordo conforme o direito internacional, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM)", salienta o gabinete.

O primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, que também participou nas discussões, disse estar "verdadeiramente satisfeito" e que a próxima ronda de negociações deverá decorrer no próximo ano em abril.

"O que posso dizer é que estou verdadeiramente satisfeito, porque constatámos que conseguimos dialogar entre nós e acolher mutuamente as ideias apresentadas. Este é um bom princípio num processo de negociação difícil como é o da delimitação da fronteira marítima", afirmou Xanana Gusmão.

A delegação de Timor-Leste foi chefiada por Elizabeth Exposto, também chefe do gabinete do primeiro-ministro timorense, e a delegação da Indonésia foi liderada pelo embaixador Amrih Jinangkung, diretor-geral de Tratados Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Timor-Leste alcançou em março de 2018 um acordo com a Austrália, que estabeleceu as fronteiras marítimas entre os dois países no mar de Timor.