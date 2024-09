Foto: Ana Isabel Costa - Antena 1

A poucos dias da chegada do Papa a Timor Leste começam a chegar à capital pessoas vindas de todos os distritos do país. De carro, de transporte público, de mota ou de barco, como é o caso dos habitantes de Ataúro a pequena ilha fronteira a Dili. Timor-Leste vai receber a visita histórica do Papa, a partir da próxima segunda-feira.