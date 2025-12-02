Timor-Leste expressa solidariedade com países asiáticos afetados por cheias

Num comunicado divulgado à imprensa, o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, expressa "profundo pesar e solidariedade às populações" daqueles países, que "sofrem na sequência das recentes tempestades tropicais extremas".

"A perda de vidas humanas e o deslocamento de populações são trágicos e tão dolorosos. Estamos profundamente consternados com a dimensão desta tragédia, e as imagens de inundações generalizadas e de comunidades deslocadas têm sido recebidas com grande tristeza em Timor-Leste", salienta Xanana Gusmão.

As inundações e os deslizamentos de terras, que estão a atingir o Sudeste Asiático, constituem um dos episódios mais devastadores dos últimos anos.

Mais de mil pessoas morreram nas inundações devastadoras na semana passada na Indonésia, Sri Lanka e Tailândiada e mais de 800 pessoas continuavam desaparecidas segunda-feira, segundo um novo balanço das autoridades.

As inundações e deslizamentos de terra mataram pelo menos 604 pessoas na Indonésia, 366 no Sri Lanka e 176 na Tailândia, segundo as autoridades.

Pelo menos 464 pessoas estão desaparecidas na Indonésia.

As inundações desalojaram 290.700 pessoas nas províncias de Sumatra do Norte, Sumatra Ocidental e Aceh, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres indonésia.

As autoridades do Sri Lanka afirmaram que as equipas de resgate estavam à procura de 367 pessoas desaparecidas.

Cerca de 218 mil outras pessoas encontram-se em abrigos temporários após terem sido atingidas pelas chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra, principalmente na região montanhosa central, onde se cultiva chá.